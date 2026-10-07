BVB-Transfer: Prominente Empfehlung an Mora

Mexiko-Star Raúl Jiménez könnte sich Toptalent Gilberto Mora (17) von Club Tijuana gut in der Bundesliga vorstellen. „Er hat das Zeug dazu, überall zu spielen, aber es kann auch ein schrittweiser Prozess sein, Stück für Stück. Wo würde ich ihn gerne sehen? Vielleicht in Deutschland, bei Borussia Dortmund. Die haben ihren eigenen Spielstil“, gibt der 35-jährige Stürmer im Interview mit ‚Claro Sports‘ zu Protokoll.

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Während der WM wurde der BVB tatsächlich mit Mora in Verbindung gebracht, sogar von einer Kontaktaufnahme war die Rede. Letztendlich verstärkte sich Schwarz-Gelb in der Offensivabteilung jedoch mit Konstantinos Karetsas (18) und Giannis Konstantelias (23), bevor am Deadline Day noch Ethan Nwaneri (19) nach Dortmund wechselte.

Preis steigt stetig

Ob ein Transfer in der Zukunft damit vom Tisch ist, wird sich zeigen. Der lateinamerikanische Teenager steht erst am Anfang seiner Karriere, hat jedoch schon die Aufmerksamkeit der ganz großen Klubs auf sich gezogen.

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Moras Beraterin Rafaela Pimenta sagte bereits: „Für 15 Millionen bekommt man nicht einmal ein Bein von Gilberto.“ Bestätigt der Youngster seine guten Leistungen und sammelt zusätzlich weitere Länderspiele, könnte er wirtschaftlich schnell eine Nummer zu groß für die Borussia werden.