Erfolgscoach Iraola verlässt Bournemouth

Beim AFC Bournemouth kommt es im Sommer zu einem Trainerwechsel. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ wird Andoni Iraola den Cherries nach dieser Saison mit Vertragsablauf den Rücken kehren. Der Premier League-Klub habe alles versucht, um den 43-Jährigen zu halten, der Spanier strebe nun aber den nächsten Karriereschritt an.

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Update (15:32 Uhr): Nur kurze Zeit später hat Bournemouth Iraolas bevorstehenden Abschied offiziell bekanntgegeben.

Seit 2023 steht Iraola in Bournemouth an der Seitenlinie, aktuell rangiert er mit seinem Team auf einem souveränen elften Tabellenplatz. Wohin es den Fußballlehrer im Anschluss zieht, ist offen. Bei Crystal Palace wird er als möglicher Nachfolger von Oliver Glasner gehandelt. Ein heißer Kandidat auf das Iraola-Erbe bei Bournemouth ist laut ‚The Athletic‘ Kieran McKenna von Ipswich Town.