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Hertha: Neuer Stammkeeper gefunden?

von Martin Schmitz - Quelle: Sky
1 min.
Nikolas Polster im Trikot des Wolfsberger AC @Maxppp

Hertha BSC ist auf der Suche nach einem Ersatz für Torhüter Tjark Ernst (23/ zu Feyenoord Rotterdam) offenbar in der österreichischen Bundesliga fündig geworden. Wie ‚Sky‘ berichtet, beschäftigt sich der Hauptstadtklub mit einem Transfer von Nikolas Polster (24) vom Wolfsberger AC. Der Vertrag des gebürtigen Wieners läuft Ende der Saison aus, der Keeper dürfte daher für den klammen Zweitligisten bezahlbar sein.

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Polster steht auf einer Shortlist der Alten Dame, die noch weitere nicht bekannte Namen enthält. Die Verhandlungen sind noch nicht fortgeschritten. Am Freitag (20:30 Uhr) nächster Woche tritt Hertha im Eröffnungsspiel der zweiten Bundesliga beim VfL Bochum an. Stand jetzt wird dort Marius Gersbeck (31) zwischen den Pfosten stehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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