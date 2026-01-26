„Nicht zu bändigen“: Die Bundesliga hat einen Star verpennt

Der Brasilianer Endrick sorgt schon nach den ersten Spielen für seinen Leihklub Olympique Lyon für Begeisterung. Er zeigt die Offensivpower, die sich Real Madrid bei seiner Verpflichtung vor eineinhalb Jahren erhofft hatte. Auch Klubs aus der Bundesliga waren im vergangenen Sommer an dem 19-jährigen Toptalent interessiert – richtig konkret wurde es dann aber nicht. Ein Fehler?

Als sich Lyon kurz vor Weihnachten die Dienste des Offensivspielers leihweise bis zum Saisonende sicherte, gab es nicht wenige, die sich unsicher waren, ob Endrick dem Klub wirklich helfen kann. Bei den Königlichen völlig außenvor und damit nahezu ohne jegliche Spielpraxis startete er das Abenteuer Ligue 1. Und Endrick liefert.

Endrick nicht zu bändigen

Erst das Siegtor beim Debüt im Pokal gegen den OSC Lille (2:1), dann eine Vorlage beim 2:1-Sieg gegen Stade Brest und am gestrigen Sonntag ein Dreierpack gegen den FC Metz (5:2). „In den anderthalb Jahren bei Real Madrid wirkte er wie ein gefangener Löwe. Doch nach nur drei Spielen bei Olympique Lyon ist klar, dass sein Brüllen nicht mehr zu bändigen ist“, jubelt die spanische ‚Marca‘.

Ein Brüllen, das anderen Vereinen ebenfalls gut zu Gesicht stehen würde. Vor allem natürlich Real, das immerhin 47,5 Millionen Euro für den Stürmer an Palmeiras überwiesen hatte und in dieser Saison nicht so richtig in die Spur findet. Ex-Trainer Xabi Alonso setzte jedoch ebenso wenig auf den Brasilianer wie zuvor Carlo Ancelotti.

Die ‚as‘ schiebt die Schuld vor allem Alonso zu, der mit der Endrick-Leihe „eine sehr seltsame Entscheidung getroffen“ habe und den Spieler damit zu einem „Meme, zu einer Karikatur“ gemacht habe. Auch Endricks Vater kritisierte den mittlerweile entlassenen Trainer. Der Fortgeschickte selbst, sieht die Sache im Interview mit der ‚Marca‘ gelassener: „Ich habe in Madrid viel von Xabi gelernt. Ich habe sehr von dem profitiert, was ich gehört habe.“

Mehrere Bundesligaklubs waren dran

Statt in Lyon hätte Endrick jedoch auch in der Bundesliga landen können. Im vergangenen Sommer und Herbst zeigten sich mehrere Klubs aus dem deutschen Oberhaus interessiert, dazu gehörten vor allem RB Leipzig, der VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen. Es fehlte jedoch offenbar an der letzten Überzeugung oder – was ein schlechtes Zeichen wäre – an den Argumenten.

Für Endrick war die Entscheidung gegen Deutschland und für Lyon bisher die richtige. Das sieht auch OL-Coach Paul Fonseca so: „Endrick ist ein besonderer Spieler, und wir haben ihn gebraucht.“ Passend dazu berichtet ‚ESPN Brasil‘, dass der Portugiese seinen Klub darum gebeten hat, alles zu tun, um die Leihe seines neuen Torjägers über den Sommer hinaus zu verlängern.

Zukunft unklar

Noch ist nicht klar, ob Real seinen Youngster eine weitere Saison verleihen würde. Der Vertrag des 14-maligen Nationalspielers läuft noch bis 2030. Bis zum Sommer darf Endrick erst einmal weiter in Lyon Eigenwerbung betreiben. Besonders interessant ist, dass der nominelle Mittelstürmer bei seinem Leihklub vermehrt über den rechten Flügel kommt – eine Position, die bei Real bisher nicht zufriedenstellend besetzt ist.

Das königliche Sorgenkind der vergangenen eineinhalb Jahre zeigt sich flexibel, spielfreudig und torhungrig – und schickt sich an, als Leihspieler zu einem der absoluten Superstars der französischen Liga zu werden. Oder wie die ‚Marca‘ es beschreibt: Man müsse „wahrscheinlich bis zu den Anfängen von Kylian Mbappé in Monaco zurückgehen, um einen Fußballer zu finden, der in der Ligue 1 eine solche weltweite Medienpräsenz hatte“. Schade, Bundesliga, das war wohl eine verschenkte Chance.