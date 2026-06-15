Nach Nick Woltemade, Paul Wanner, Fisnik Asllani und Co. soll Francis Onyeka der nächste Leihspieler werden, der bei der SV Elversberg groß einschlägt. Die Saarländer halten auch nach ihrem Bundesligaaufstieg an ihrem bewährten Transferkonzept fest.

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Wie der Klub offiziell mitteilt, wird der offensive Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen in der kommenden Saison für die SVE auflaufen. Zuvor hat der 19-Jährige seinen Kontrakt bei der Werkself bis 2032 verlängert.

„Wir kennen und verfolgen Francis schon sehr lange und waren beeindruckt, wie schnell und problemlos er in der vergangenen Saison den Sprung in den Seniorenbereich gemeistert hat. Wir sehen ihn als modernen Box-to-Box-Spieler, der einen exzellenten Mix aus fußballerischer Qualität und Athletik mitbringt und darüber hinaus auch noch eine gewisse Torgefahr ausstrahlt“, sagt SVE-Sportdirektor Christian Weber.

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Onyeka ergänzt: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei der SVE und darauf, den nächsten Schritt auf Bundesliga-Niveau gehen zu können. Die Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren war beeindruckend, und ich bin überzeugt davon, dass ich hier die richtigen Voraussetzungen vorfinde, um mich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln. Jetzt freue ich mich darauf, bald die Mannschaft kennenzulernen und gemeinsam mit dem Team die kommenden Aufgaben anzugehen.“

Auf ein schönes Jahr in Elversberg! 😁⚫️⚪️



Francis Onyeka wechselt für eine Saison auf Leihbasis von Bayer 04 Leverkusen zu uns an die Kaiserlinde! Schön, dass du da bist – wir freuen uns auf eine tolle Saison mit dir! 🤝⚽️🔥#DieElv #UnsereElv pic.twitter.com/4pvKCFUFrh — SV 07 ELVERSBERG (@SV07Elversberg) June 15, 2026

Onyeka stammt aus der Bayer-Jugend und war in der abgelaufenen Saison an den VfL Bochum verliehen. Beim Revierklub stand der U19-Nationalspieler wettbewerbsübergreifend in 32 Pflichtspielen auf dem Feld, erzielte acht Treffer und bereitete einen weiteren vor.