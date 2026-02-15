Nächster 100-Millionen-Transfer für Liverpool?

Der FC Liverpool hat offenbar gute Karten auf eine Verpflichtung von Anthony Gordon. Wie ‚CaughtOffside‘ berichtet, führen die Reds das Rennen um den 24-jährigen Linksaußen von Newcastle United an.

Auch der FC Arsenal und Manchester City werden als Interessenten genannt. Gordon steht noch langfristig bei den Magpies unter Vertrag. Verpassen diese den internationalen Wettbewerb, könnten sie einige Leistungsträger verlieren.

Als gebürtiger Liverpooler wurde Gordon beim Stadtrivalen der Reds, dem FC Everton ausgebildet. Im Januar 2023 ging es für 45,6 Millionen Euro nach Newcastle. Nun stehen 109 Millionen im Raum, so ‚CaughtOffside‘.

Liverpools teure Alternativen

Als Alternative zu Gordon hat Liverpool weitere Hochkaräter für den Flügel auf dem Zettel. Yan Diomande (19/RB Leipzig) und Bradley Barcola (23/Paris St. Germain) wären wohl ähnlich teuer wie der englische Nationalspieler.