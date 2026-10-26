Harry Kane hat eine erste Ehrung bei der diesjährigen Ballon d’Or-Verleihung abgeräumt. Der 33-jährige Superstar des FC Bayern erhält die Gerd Müller-Trophäe für den besten Torjäger des Jahres.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob Kane auch den Titel als Weltfußballer erhält, wird sich in den kommenden Minuten zeigen. Der Engländer ist einer der Topfavoriten auf den heißbegehrten goldenen Ball.

Update (23:51 Uhr): Jetzt ist klar: Kane räumt auch die Trophäe für den besten Spieler ab.

Unter der Anzeige geht's weiter