Bundesliga
Kane bekommt Torjäger-Award
@Maxppp
Harry Kane hat eine erste Ehrung bei der diesjährigen Ballon d’Or-Verleihung abgeräumt. Der 33-jährige Superstar des FC Bayern erhält die Gerd Müller-Trophäe für den besten Torjäger des Jahres.
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Ob Kane auch den Titel als Weltfußballer erhält, wird sich in den kommenden Minuten zeigen. Der Engländer ist einer der Topfavoriten auf den heißbegehrten goldenen Ball.
Update (23:51 Uhr): Jetzt ist klar: Kane räumt auch die Trophäe für den besten Spieler ab.
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HARRY KANE IS THE NEW BALLON D’OR! #ballondor https://t.co/jEn8E1bLEF— Ballon d’Or (@ballondor) October 26, 2026
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