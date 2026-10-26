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Update Bundesliga

Kane bekommt Torjäger-Award

von Lukas Hörster
Harry Kane feiert einen Treffer @Maxppp

Harry Kane hat eine erste Ehrung bei der diesjährigen Ballon d’Or-Verleihung abgeräumt. Der 33-jährige Superstar des FC Bayern erhält die Gerd Müller-Trophäe für den besten Torjäger des Jahres.

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Ob Kane auch den Titel als Weltfußballer erhält, wird sich in den kommenden Minuten zeigen. Der Engländer ist einer der Topfavoriten auf den heißbegehrten goldenen Ball.

Update (23:51 Uhr): Jetzt ist klar: Kane räumt auch die Trophäe für den besten Spieler ab.

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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