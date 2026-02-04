Europa-Rückkehr bei Neves vom Tisch

Rúben Neves wird sein Engagement in Saudi-Arabien fortsetzen. Wie Al Hilal offiziell verkündet, verlängert der 28-Jährige seinen Vertrag bis 2029. Das ursprüngliche Arbeitspapier des Portugiesen wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

Neves war im Sommer 2023 von den Wolverhampton Wanderers zum saudischen Spitzenklub gewechselt und bestritt seitdem 121 Pflichtspiele für seinen Verein. Der Mittelfeldspieler wurde zuletzt immer wieder mit einer Rückkehr nach Europa in Verbindung gebracht. Sowohl Atlético Madrid als auch mehrere Vereine aus der Premier League sollen den Rechtsfuß auf dem Zettel gehabt haben, doch dieser entscheidet sich nun für einen Verbleib in der Saudi Pro League.