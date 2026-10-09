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Gomes verlängert mit 100-Millionen-Klausel

von Julian Jasch
1 min.
William Gomes im Porto-Einsatz @Maxppp

Der FC Porto hat sich eine richtungsweise Unterschrift abgeholt. William Gomes (20) bindet sich bis 2031 an den portugiesischen Traditionsverein. Dem Vernehmen nach beinhaltet der neue Kontrakt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro.

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Gomes war im Januar 2025 aus seiner brasilianischen Heimat für neun Millionen Euro vom FC São Paulo nach Porto gewechselt. Dort entwickelte sich der Außenstürmer prächtig weiter, soll im Sommer bereits den FC Arsenal und Manchester United auf den Plan gerufen haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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