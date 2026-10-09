Gomes verlängert mit 100-Millionen-Klausel

Der FC Porto hat sich eine richtungsweise Unterschrift abgeholt. William Gomes (20) bindet sich bis 2031 an den portugiesischen Traditionsverein. Dem Vernehmen nach beinhaltet der neue Kontrakt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro.

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"Todas as vezes que venho ao Dragão é sempre um sentimento novo" William 2031 💙 https://t.co/UlPVQXums8 — FC Porto (@FCPorto) October 8, 2026

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Gomes war im Januar 2025 aus seiner brasilianischen Heimat für neun Millionen Euro vom FC São Paulo nach Porto gewechselt. Dort entwickelte sich der Außenstürmer prächtig weiter, soll im Sommer bereits den FC Arsenal und Manchester United auf den Plan gerufen haben.