Thilo Kehrer (29), erst kürzlich bei Eintracht Frankfurt gehandelt, könnte es auch in die italienische Serie A verschlagen. Gianluca Di Marzio berichtet, dass die AS Rom Interesse an einer Leihe des Innenverteidigers zeigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei der AS Monaco kam Kehrer in den ersten drei Pflichtspielen der neuen Saison nur einem einminütigen Kurzeinsatz. Der Vertrag des 28-fachen deutschen Nationalspielers läuft im Fürstentum noch bis 2028. Monaco hatte vor zwei Jahren elf Millionen Euro an West Ham United gezahlt.