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Ligue 1

Nächste Wechseloption für Kehrer

von David Hamza
Thilo Kehrer mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Thilo Kehrer (29), erst kürzlich bei Eintracht Frankfurt gehandelt, könnte es auch in die italienische Serie A verschlagen. Gianluca Di Marzio berichtet, dass die AS Rom Interesse an einer Leihe des Innenverteidigers zeigt.

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Bei der AS Monaco kam Kehrer in den ersten drei Pflichtspielen der neuen Saison nur einem einminütigen Kurzeinsatz. Der Vertrag des 28-fachen deutschen Nationalspielers läuft im Fürstentum noch bis 2028. Monaco hatte vor zwei Jahren elf Millionen Euro an West Ham United gezahlt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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