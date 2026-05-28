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FT-Info Ligue 1

Neuer Verein für Ancelotti-Sohn

von Daniel del Federico - Quelle: FT-Info | Marca
1 min.
Davide Ancelotti an der Seite von seinem Vater Carlo @Maxppp

Davide Ancelotti, Sohn von Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti, steht vor einem neuen Engagement. FT kann Infos der ‚Marca‘ bestätigen, wonach der 36-Jährige zur kommenden Saison den französischen Erstligisten OSC Lille übernimmt. Parallel zu seiner neuen Aufgabe wird er weiterhin seinem Vater bei der brasilianischen Nationalmannschaft assistieren.

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Für Ancelotti ist Lille die erste Station als Cheftrainer in Europa. Zuvor hatte er für rund fünf Monate den brasilianischen Traditionsklub Botafogo trainiert. Seit 2012 war er als Co-Trainer seines Vaters bereits bei zahlreichen europäischen Spitzenklubs, unter anderem dem FC Bayern, tätig. Bei Les Dogues folgt der Italiener auf Bruno Génésio, der die abgelaufene Spielzeit mit dem Klub auf dem dritten Tabellenplatz beendete und somit die Qualifikation für die Champions League feierte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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