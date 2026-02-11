Schock für Arsenal: Havertz erneut verletzt

Eine Knieverletzung hatte Kai Havertz die gesamte Hinrunde außer Gefecht gesetzt. Erst Ende Januar konnte der 26-Jährige sein Comeback für die Gunners geben und stellte in seinen ersten Spielen direkt seine enorme Bedeutung unter Beweis.

Der Angreifer wollte sich in den kommenden Wochen eigentlich für die Weltmeisterschaft in Stellung bringen, muss jetzt aber den nächsten Rückschlag hinnehmen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, fällt Havertz in den kommenden Wochen mit einer Muskelverletzung aus.

WM nicht in Gefahr

Er werde definitiv die nächsten drei Partien verpassen und stehe auch für das Nordlondon-Derby gegen Tottenham Hotspur in zwei Wochen auf der Kippe. Der Ausfall kommt für das Team von Mikel Arteta zur Unzeit, da in Mikel Merino, Martin Ödegaard, Bukayo Saka und Max Dowman ohnehin eine Reihe von Offensivspielern fehlt.

Dem Bericht zufolge handelt es sich bei Havertz aber voraussichtlich um keine langwierige Verletzung, entsprechend sollte die WM nicht in Gefahr sein. Die nächsten Testspiele gegen die Schweiz und Ghana finden Ende März statt. Dann könnte Havertz auch Julian Nagelsmann und dem DFB wieder zur Verfügung stehen.