Menü Suche
Kommentar 2
Premier League

Schock für Arsenal: Havertz erneut verletzt

Der FC Arsenal muss in den kommenden Spielen erneut auf Kai Havertz verzichten. Seine Verletzung kommt zur Unzeit.

von Dominik Sandler - Quelle: The Athletic
1 min.
Kai Havertz läuft mit dem Ball @Maxppp

Eine Knieverletzung hatte Kai Havertz die gesamte Hinrunde außer Gefecht gesetzt. Erst Ende Januar konnte der 26-Jährige sein Comeback für die Gunners geben und stellte in seinen ersten Spielen direkt seine enorme Bedeutung unter Beweis.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Angreifer wollte sich in den kommenden Wochen eigentlich für die Weltmeisterschaft in Stellung bringen, muss jetzt aber den nächsten Rückschlag hinnehmen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, fällt Havertz in den kommenden Wochen mit einer Muskelverletzung aus.

WM nicht in Gefahr

Er werde definitiv die nächsten drei Partien verpassen und stehe auch für das Nordlondon-Derby gegen Tottenham Hotspur in zwei Wochen auf der Kippe. Der Ausfall kommt für das Team von Mikel Arteta zur Unzeit, da in Mikel Merino, Martin Ödegaard, Bukayo Saka und Max Dowman ohnehin eine Reihe von Offensivspielern fehlt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge handelt es sich bei Havertz aber voraussichtlich um keine langwierige Verletzung, entsprechend sollte die WM nicht in Gefahr sein. Die nächsten Testspiele gegen die Schweiz und Ghana finden Ende März statt. Dann könnte Havertz auch Julian Nagelsmann und dem DFB wieder zur Verfügung stehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Deutschland
Arsenal
Kai Havertz

Weitere Infos

Premier League Premier League
Deutschland Flag Deutschland
Arsenal Logo FC Arsenal
Kai Havertz Kai Havertz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert