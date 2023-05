Leipzig: Eberl verkündet Rose-Entscheidung

Als Marco Rose RB Leipzig Anfang September übernahm und einen Vertrag bis 2024 unterschrieb, befand sich der Pokalsieger in einer schwierigen Situation. Nun, Ende Mai, steht fest, dass die Sachsen auch in der kommenden Saison an der Champions League teilnehmen werden – eindeutig ein Verdienst des neuen Trainers.

„Natürlich verlängern wir mit Marco Rose, weil er der richtige Trainer am richtigen Ort ist. Emotional wegen seiner Herkunft, vor allem aber, weil er sportlich passt“, wird nun RB-Geschäftsführer Max Eberl vom ‚kicker‘ zitiert, „wir werden nach dem Pokalfinale (3. Juni, Anm. d. Red.) entspannt weiterreden, und dann glaube ich auch, dass wir eine Entscheidung hinkriegen.“

„Ich wüsste nicht“, fügt Eberl voller Optimismus an, „woran es scheitern soll.“ Nicht an Leipzig und wohl auch nicht am gebürtigen Leipziger Rose. „Davon darf man tatsächlich ausgehen“, sagte der 46-Jährige unmittelbar nach dem 3:1-Auswärtserfolg gegen den FC Bayern über eine mögliche Verlängerung.