Tjark Scheller (24) und der SC Paderborn setzen ihre Zusammenarbeit fort. Wie der Bundesligaaufsteiger offiziell mitteilt, hat der Innenverteidiger seinen Vertrag bei den Ostwestfalen vorzeitig verlängert. „Tjark hat sich bei unserem SCP07 zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt. Er ist zweikampfstark, agiert enorm abgeklärt und immer mannschaftsdienlich. Auf und neben dem Platz ist er enorm zuverlässig, passt damit hervorragend zu unserem Paderborner Weg. Wir sind deshalb sehr froh, dass Tjark bei uns bleibt“, lässt sich Geschäftsführer Sebastian Lange zitieren.

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Scheller war 2024 ablösefrei vom FC St. Pauli nach Paderborn gewechselt und hat seitdem 69 Pflichtspiele für den Klub bestritten. Beim Ligaauftakt gegen den 1. FSV Mainz 05 (0:0) stand der Verteidiger über die volle Spielzeit auf dem Feld.