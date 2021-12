Angebot abgegeben: HSV buhlt um Südkorea-Talent Cho

Der Hamburger SV arbeitet einem Bericht zufolge daran, im Januar mit Young-wook Cho einen neuen Angreifer an die Elbe zu lotsen. Laut der südkoreanischen Tageszeitung ‚Sports Chosun‘ stieß ein konkretes Angebot des Zweitligisten beim 22-jährigen Offensivspieler des FC Seoul auf Gegeninteresse. Demnach will Cho „unbedingt nach Hamburg wechseln“. Derzeit hänge ein Transfer lediglich an der Zusage von Seoul.

Der 1,78 Meter große Rechtsfuß gilt in seiner Heimat als großes Talent. 2016 wurde der Angreifer als Südkoreas Jugendspieler des Jahres ausgezeichnet. Darüber hinaus durchlief der Youngster zahlreiche Jugendnationalmannschaften und erzielte dort in insgesamt 68 Partien 31 Treffer.

Für Seoul traf Cho in der abgelaufenen Spielzeit achtmal in 37 Partien. Der 22-Jährige kam in seiner bisherigen Zeit beim Hauptstadtklub auf fast allen Offensiv-Positionen zum Einsatz, am häufigsten als Rechtsaußen sowie als Mittelstürmer. Beim HSV könnte Cho damit gleich auf mehreren Positionen eine ernste Alternative darstellen.