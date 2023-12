Endrick schon in Madrid | Endspiel für ten Hag?

Die „9“ besucht Madrid

Marcelo, Roberto Carlos, Ronaldo, Casemiro, Vinicius Junior und Rodrygo. In diesem Jahrhundert ist der Kader von Real Madrid mit zahlreichen Profis aus dem Land des Fußballs geschmückt. Nun ist das nächste Brasilien-Talent in der spanischen Hauptstadt angekommen: Torjäger Endrick landete am gestrigen Freitag zusammen mit seiner Mutter in Madrid.

Die Ankunft des 17-Jährigen ist für die spanischen Medien Grund genug, ihm die Schlagzeilen zu widmen. Sowohl die ‚Marca‘ als auch die ‚as‘ zeigen den frischgebackenen Meister auf ihren Titelseiten. In den kommenden Tagen soll der zweifache Nationalspieler seine neuen Mannschaftskameraden kennenlernen und erste Gespräche mit Übungsleiter Carlo Ancelotti führen. Wechseln wird Endrick allerdings erst im Juli 2024, dann nämlich feiert der 70-Millionen-Neuzugang von Palmeiras seinen 18. Geburtstag.

Schlechter Zeitpunkt für United

Am morgigen Sonntag (17:30) kommt es in der Premier League zum Gipfeltreffen zweier Schwergewichte. Der FC Liverpool empfängt Manchester United im heimischen Anfield. Im Gegensatz zu den Red Devils geht das Team von Trainer Jürgen Klopp als Tabellenführer mit breiter Brust in die Partie. Bei United sieht die Welt derweil ganz anders aus: Auf eine 0:3-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den AFC Bournemouth folgte das Aus in der Champions League.

Platz vier in der Gruppe A bedeutet sogar, dass der Traditionsverein nicht einmal in der Europa League überwintert. Der Moment für die Wende könnte besser sein, wissen auch die englischen Tageszeitungen. ‚Daily Mirror‘ und ‚Daily Star‘ erinnern an das vergangene Aufeinandertreffen der beiden Klubs: Anfang März wurden die Red Devils mit 7:0 vom LFC abgefertigt. In Manchester rüstet man sich also für den Worst Case einer weiteren Schmach, ein potenzieller Nachfolger für Chefcoach Erik ten Hag wird bereits gehandelt.