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Serie A

Spannende Wechseloption für Lukaku

von Daniel del Federico - Quelle: Sacha Tavolieri
1 min.
Romelu Lukaku @Maxppp

Romelu Lukaku könnte es in die Major League Soccer ziehen. Wie Sacha Tavolieri berichtet, zeigt Atlanta United großes Interesse an der Verpflichtung des 33-Jährigen. Die Verhandlungen mit dem Belgier laufen laut dem Transferjournalisten bereits, befinden sich derzeit jedoch noch in einem frühen Stadium.

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Dass Lukaku die SSC Neapel verlässt, gilt als äußerst wahrscheinlich. Der bullige Mittelstürmer war im Sommer 2024 für rund 30 Millionen Euro vom FC Chelsea zu den Azzurri gewechselt, kam in der abgelaufenen Spielzeit jedoch verletzungsbedingt zu nur sieben Pflichtspieleinsätzen. Zur Weltmeisterschaft meldete sich der Linksfuß schließlich fit und erzielte drei Treffer. Sein Vertrag in Neapel läuft noch bis 2027.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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