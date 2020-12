Dost-Transfer: Eintracht muss teilen

Sporting Lissabon profitiert aufgrund des Transfers von Bas Dost zum FC Brügge. Nach Informationen des ‚kicker‘ streichen die Grün-Weißen 15 Prozent der vier Millionen Euro schweren Ablöse ein, die Eintracht Frankfurt vom belgischen Top-Klub kassierte. Die beim Wechsel vereinbarte Weiterverkaufsbeteiligung bringt Dosts ehemaligem Arbeitgeber demnach rund 600.000 Euro ein.

Erst im Sommer 2019 hatten die Hessen den heute 31-Jährigen für sieben Millionen Euro von Sporting verpflichtet. Während seines zweiten Engagements in der Bundesliga (ehemals VfL Wolfsburg) konnte der niederländische Angreifer jedoch nicht an die Leistung vergangener Tage anknüpfen. In 43 Pflichtspielen stand der 18-fache Nationalspieler für die Eintracht auf dem Rasen, erzielte dabei 15 Treffer und lieferte fünf Assists.