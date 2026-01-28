Menü Suche
Schalke: Ljubicic im Sommer wieder weg?

von Dominik Sandler - Quelle: WAZ
Dejan Ljubicic freut sich @Maxppp

Der FC Schalke 04 hat Dejan Ljubicic gerade erst offiziell vorgestellt, da müssen die Fans schon um seinen Verbleib bangen. Denn laut der ‚WAZ‘ ist davon auszugehen, dass der 28-Jährige die Knappen im Falle des Nicht-Aufstiegs schon im Sommer per Klausel wieder verlassen kann. Somit könnte es für den Österreicher ein kurzes Gastspiel in Gelsenkirchen werden.

Ljubicic hat auf Schalke einen Vertrag bis 2028 unterschrieben, der Zweitligist rund eine Million Euro an Dinamo Zagreb überwiesen. Dort zählte der Ex-Kölner lange zum Stammpersonal, war ab Dezember aber nicht mehr gesetzt. Schon am Samstag (13 Uhr) könnte Ljubicic im Zweitliga-Revierderby beim VfL Bochum sein Debüt feiern.

2. Bundesliga
Schalke 04
Dinamo Zagreb
Dejan Ljubičić

