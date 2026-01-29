Schalke kontaktiert Sylla-Nachfolger

In der vergangenen Saison war Moussa Sylla die Lebensversicherung des FC Schalke. Von dem Trainerwechsel zu Miron Muslic hat der 26-Jährige jedoch nicht profitiert, ein Wechsel zum New York City FC steht unmittelbar bevor. Ein Nachfolger wurde bereits kontaktiert.

Dem ‚kicker‘ zufolge hat Königsblau bei Joel Grodowski von Arminia Bielefeld angefragt. Wie der 28-Jährige über das Interesse denkt, ist derzeit noch unklar.

Auf der Alm ist der Stürmer ein unverzichtbarer Leistungsträger. In 18 Zweitligaspielen der laufenden Spielzeit erzielte er bereits acht Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.

Auf Schalke könnte Grodowski ein Sturmduo mit Edin Dzeko (39) bilden, den die Knappen in der vergangenen Woche verpflichteten. Der Bosnier soll Schalke gemeinsam mit einem Sturmpartner zum Aufstieg schießen. Heißt dieser Sturmpartner Grodowski?