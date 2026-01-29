Menü Suche
Schalke kontaktiert Sylla-Nachfolger

Zwar ist mit Edin Dzeko ein echter Star gekommen, ein Nachfolger für Moussa Sylla soll trotzdem kommen. Einen Kandidaten hat der FC Schalke bereits ausfindig gemacht.

von Luca Hansen - Quelle: kicker
In der vergangenen Saison war Moussa Sylla die Lebensversicherung des FC Schalke. Von dem Trainerwechsel zu Miron Muslic hat der 26-Jährige jedoch nicht profitiert, ein Wechsel zum New York City FC steht unmittelbar bevor. Ein Nachfolger wurde bereits kontaktiert.

Dem ‚kicker‘ zufolge hat Königsblau bei Joel Grodowski von Arminia Bielefeld angefragt. Wie der 28-Jährige über das Interesse denkt, ist derzeit noch unklar.

Auf der Alm ist der Stürmer ein unverzichtbarer Leistungsträger. In 18 Zweitligaspielen der laufenden Spielzeit erzielte er bereits acht Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.

Auf Schalke könnte Grodowski ein Sturmduo mit Edin Dzeko (39) bilden, den die Knappen in der vergangenen Woche verpflichteten. Der Bosnier soll Schalke gemeinsam mit einem Sturmpartner zum Aufstieg schießen. Heißt dieser Sturmpartner Grodowski?

In die Zwischenablage kopiert