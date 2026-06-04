Transfer-Hammer: El Mala trifft Entscheidung

Der FC Brentford ist im Werben um Said El Mala einen Schritt auf den 1. FC Köln zugegangen und hat das Eröffnungsangebot erhöht. Ob damit auch die Zuversicht in den Klublagern steigt, den Transfer in den kommenden Tagen abzuschließen, ist weiterhin unklar.

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Während sich Brentford und die Geißböcke hinsichtlich einer Ablöse deutlich annähern, bleibt weiterhin offen, ob der junge Angreifer überhaupt zu den Bees will. Im ‚Transfer Update‘ von ‚Sky‘ wird berichtet, dass der 19-Jährige eher dazu tendiert, Brentford abzusagen. Gelockt werden soll unter anderem mit einer XXL-Provision für El Malas Eltern.

Update (19:19 Uhr): Am frühen Abend wartet die ‚Bild‘-Zeitung jetzt mit der Entscheidung auf. El Malas Familie hat Brentford mitgeteilt, dass der Youngster nicht kommen wird. Die Absage soll am Donnerstagnachmittag erfolgt sein. Ein Wechsel zu den Bees sei „nicht der richtige Schritt“. Der FC wurde ebenfalls unterrichtet.

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Hätte Said El Mala das Angebot des FC Brentford annehmen sollen? Ja, er weiß nicht, ob etwas Besseres kommt Nein, er sollte auf einen größeren Verein warten Nein, er sollte noch ein Jahr beim FC bleiben Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Grund für El Malas Tendenz sei womöglich, dass der aufstrebende Angreifer auf eine Offerte eines größeren Klubs hofft, berichtete ‚Sky‘ bereits. Mit den Neuigkeiten der ‚Bild‘ ist das Kapitel Brentford geschlossen.