Zwei Klubs dran: XXL-Preisschild für Baturina

Für einen Transfer von Martin Baturina müssten interessierte Vereine wohl richtig tief in die Tasche greifen. ‚Caught Offside‘ berichtet, dass Como 1907 bis zu 80 Millionen Euro für den 23-jährigen Kroaten verlangen würde, um ihn aus seinem bis 2030 datierten Arbeitsvertrag zu lassen. Der Nationalspieler wechselte im Sommer 2025 für 18 Millionen Euro von Dinamo Zagreb an den Comer See.

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Mit Manchester United und dem FC Chelsea sind dem englischen Sportportal zufolge bereits zwei Akteure aus der Premier League an Baturina dran. Allerdings bewerten die Verantwortlichen der englischen Klubs den Mittelfeldmann eher mit 60 Millionen Euro. Eine satte Diskrepanz gegenüber der Forderung aus Italien, die womöglich nicht so leicht zu überwinden ist.