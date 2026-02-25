Neuer Posten beim HSV?

Der Hamburger SV zieht einen neuen Leihbetreuer-Posten für verliehene Spieler in Betracht. Dies enthüllt die ‚Sport Bild‘ in ihrer neuesten Ausgabe. Demnach zielt der Bundesliga-Aufsteiger darauf ab, ausgeliehene Akteure künftig besser auf ihrem Weg begleiten und beobachten zu können.

Erst im Sommer hatte der HSV – nach dem ersehnten Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse – einen großen Kaderumbruch vollzogen, 15 Neuverpflichtungen wurden vorgestellt. Transfers wie beispielsweise Defensiv-Stratege Nicolàs Capaldo (27), Mittelfeldmann Albert Sambi Lokonga (26) oder Youngster Luka Vuskovic (19) entwickelten sich prompt zu festen Säulen im Team. Um neben dem Scouting-System nun auch die Entwicklung von Leihspielern weiter voranzutreiben, denken die Rothosen über eine Installierung eines Leihbetreuers nach.