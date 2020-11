Kroos über Spanien-Pleite: „Noch nie so chancenlos“

Mit etwas mehr als einer Woche Abstand hat Nationalspieler Toni Kroos das deutsche 0:6-Debakel in Sevilla gegen Spanien noch einmal öffentlich eingeordnet. Er habe sich auf einem Fußballfeld „noch nie so chancenlos gefühlt“, bemerkt der 30-jährige Mittelfeldspieler in seinem Podcast ‚Einfach mal Luppen‘, den er zusammen mit Bruder Felix wöchentlich aufnimmt.

Es sei seine „definitiv deutlichste Niederlage“ gewesen, schiebt Kroos nach, der allerdings das Champions-League-Finale 2012 als „bitterste Niederlage“ seiner Karriere bezeichnete. Mittlerweile blickt der Ballverteiler auch schon wieder nach vorne: „Ich hoffe, wir begreifen das nun als Chance“, mahnt Kroos.