Heidenheim wildert in Liga zwei

Der 1. FC Heidenheim verstärkt die Offensive. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht Christian Conteh (26) unmittelbar vor dem Wechsel an die Brenz. Die Verhandlungen haben das fortgeschrittene Stadium erreicht, die Ablöse für den Flügelstürmer wird auf zwei Millionen Euro taxiert.

Wie der Bezahlsender ausführt, soll der Deal zu Beginn der kommenden Woche eingetütet werden. Für Montag ist der Medizincheck angesetzt. Conteh hatte 2024 den VfL Osnabrück nach dem Abstieg verlassen und sich den Braunschweigern angeschlossen. In 35 Spielen erzielte der gebürtige Hamburger fünf Tore und legte ebenso viele Treffer auf.