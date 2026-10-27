Drei Kader-Änderungen beim BVB

Borussia Dortmund geht die zweite DFB-Pokalrunde gegen Werder Bremen am heutigen Dienstagabend (20:45 Uhr) mit einem leicht veränderten Aufgebot an. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, rücken Torhüter Patrick Drewes (33), Innenverteidiger Luca Reggiani (18) und Offensivjuwel Mathis Albert (17) in den Kader von Niko Kovac.

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Die etatmäßige Nummer zwei im Tor, Alexander Meyer, ist erkrankt. Außerdem fehlt Ramy Bensebaini rotgesperrt. Für Albert muss Enzo Duarte aus dem Kader weichen. Weiterhin fehlen dem BVB Kapitän Emre Can sowie die griechischen Kreativspieler Giannis Konstantelias und Konstantinos Karetsas.