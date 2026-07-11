SPL
Neue Aufgabe für Letsch
@Maxppp
Thomas Letsch tritt eine neue Aufgabe an. Der 57-Jährige übernimmt das Traineramt beim saudi-arabischen Erstligisten Al Shabab. Dort coacht er künftig unter anderem Ex-Atlético-Star Yannick Carrasco (32).
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الألماني "توماس ليتش" مديرًا فنيًا لـ #كبير_العاصمة 🦁🇩🇪 pic.twitter.com/k5XBUv0IT3— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) July 10, 2026
Im Februar wurde Letsch bei RB Salzburg entlassen. Zuvor hatte der Übungsleiter unter anderem in Deutschland bei Erzgebirge Aue und beim VfL Bochum an der Seitenlinie gestanden.
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