Neue Aufgabe für Letsch

Thomas Letsch tritt eine neue Aufgabe an. Der 57-Jährige übernimmt das Traineramt beim saudi-arabischen Erstligisten Al Shabab. Dort coacht er künftig unter anderem Ex-Atlético-Star Yannick Carrasco (32).

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Im Februar wurde Letsch bei RB Salzburg entlassen. Zuvor hatte der Übungsleiter unter anderem in Deutschland bei Erzgebirge Aue und beim VfL Bochum an der Seitenlinie gestanden.