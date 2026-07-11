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Neue Aufgabe für Letsch

von Fabian Ley
Thomas Letsch im Porträt @Maxppp

Thomas Letsch tritt eine neue Aufgabe an. Der 57-Jährige übernimmt das Traineramt beim saudi-arabischen Erstligisten Al Shabab. Dort coacht er künftig unter anderem Ex-Atlético-Star Yannick Carrasco (32).

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Im Februar wurde Letsch bei RB Salzburg entlassen. Zuvor hatte der Übungsleiter unter anderem in Deutschland bei Erzgebirge Aue und beim VfL Bochum an der Seitenlinie gestanden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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