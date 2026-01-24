Noch im Winter: Kopenhagen will Moukoko verkaufen

Youssoufa Moukoko steht beim FC Kopenhagen offenbar vor dem Aus. Wie das dänische Nachrichtenportal ‚Bold.dk‘ berichtet, prüft Sportdirektor Sune Smith-Nelsen bereits die Möglichkeit, Moukoko noch in diesem Winter zu verkaufen. Konkrete Interessenten für den 21-Jährigen gebe es noch nicht.

Moukoko hatte den BVB im vergangenen Sommer für rund 4,5 Millionen Euro verlassen und in der dänischen Hauptstadt einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. In bisher 29 Pflichtspielen erzielte der zweifache deutsche Nationalspieler acht Treffer, von denen ihm vier gegen unterklassige Mannschaften im Pokal gelangen.

Trainer Jacob Neestrup setzte den Angreifer zuletzt Anfang Dezember von Beginn an ein und ließ ihn in den vergangenen drei Partien 90 Minuten auf der Bank schmoren. Der Übungsleiter präferiert zurzeit eine Doppelspitze aus BVB-Flirt Viktor Dadason (17) und Routinier Andreas Cornelius (32). Auch Ex-Schalker Jordan Larsson (28) erhält momentan den Vorzug gegenüber Moukoko.