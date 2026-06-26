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Bundesliga

Medien: BVB schnappt sich Asllani

Bei Borussia Dortmund arbeitet man fleißig am Kader für die kommende Spielzeit. Einem Bericht zufolge befindet sich Fisnik Asllani im Anflug auf die Schwarz-Gelben.

von Julian Jasch - Quelle: Arlind Sadiku
1 min.
Fisnik Asllani im TSG-Trikot @Maxppp

Erst kürzlich berichtete der ‚kicker‘, dass Fisnik Asllani (23) die TSG Hoffenheim in diesem Sommer sehr wahrscheinlich verlassen wird. Nun zeichnet sich ab, wohin es den Mittelstürmer verschlägt.

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Der kosovarische Journalist Arlind Sadiku, der unter anderem für das Unternehmen ‚Artmotion‘ als Fußballkommentator tätig ist, berichtet, dass sich sein Landsmann den Schwarz-Gelben anschließen wird. Der Transfer sei in trockenen Tüchern.

In der abgelaufenen Spielzeit machte Asllani mit elf Toren und zehn Vorlagen in 35 Pflichtspielen auf sich aufmerksam. In seinem bis 2029 datierten Vertrag ist eine Ausstiegsklausel verankert. Da der BVB in den vergangenen drei Jahren in der Champions League vertreten war, werden festgeschriebene 30 Millionen Euro fällig.

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Wird Asllani in Dortmund einschlagen?
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Dass Asllani allem Anschein nach kommt, bedeutet wohl, dass sich in Dortmund ein Abgang von Serhou Guirassy (30) oder Karim Adeyemi (24) abzeichnet. Konkrete Transferspuren waren bei dem BVB-Duo zuletzt aber nicht mehr zu vernehmen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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