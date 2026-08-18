Zusammenbrüche: Musiala teilt Diagnose mit

Jamal Musiala hat sich zu den besorgniserregenden Zusammenbrüchen gegen RB Leipzig (3:1) und den 1. FC Heidenheim (4:2) geäußert. „Es wurden bei mir temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen festgestellt, welche auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind. Diese können zu den zuletzt vorgekommenen Momenten führen, wie gegen Leipzig oder auch jetzt in Heidenheim. Ich weiß, dass diese auf den ersten Blick scary wirken – für mich sind sie aber aktuell Teil meines Alltags. Ich bin diesbezüglich in bester medizinischer Behandlung und sehr optimistisch. Der FC Bayern und mein privates Umfeld sind immer an meiner Seite und unterstützen mich auf diesem Weg“, schreibt der 23-Jährige auf Instagram.

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Musiala weiter: „Was mir auf diesem Weg am meisten hilft, ist, mit meinem Team und eurem großartigen Support weiter Siege und Titel zu jagen. Ich hoffe, ihr könnt mich damit besser verstehen. Gleichzeitig bitte ich um Verständnis, dass ich das Thema weiterhin im Kreis meiner engsten Vertrauten, dem Klub und den Experten halten möchte“, so der Offensivakteur, dem es den Umständen entsprechend „gut“ gehe.