Der FC Bayern muss im Champions League-Spiel beim OSC Lille am morgigen Mittwoch (21 Uhr) ohne Michael Olise (24) auskommen. Der Offensivstar fehlte heute beim Abschlusstraining und fällt somit laut ‚Sky‘ wegen einer Vorfußprellung in der Königsklasse aus.

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Olise hatte sich die Blessur am Freitag bei der Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Köln (1:1) zugezogen. Die Münchner reisen arg gebeutelt nach Lille, vor allem im Offensivbereich muss Trainer Vincent Kompany improvisieren. Neben Olise fehlen unter anderem Harry Kane (33), Ismael Saibari (25), Serge Gnabry (31) und Alphonso Davies (26).