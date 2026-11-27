Eintracht Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung wird Markus Krösche allem Anschein nach nicht zum AC Mailand folgen. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, ist Milan-Besitzer Gerry Cardinale der Ansicht, dass die Führungsetage der Rossoneri vollständig ist.

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Krösche wollte seinen Vertrauten Hardung ursprünglich mit in die Modemetropole nehmen. In den vergangenen Wochen deutete bei Hardung aber bereits vieles auf einen Verbleib in Frankfurt hin. Dort wird der 37-Jährige ab dem 1. Dezember mit Krösche-Nachfolger Joti Chatzialexiou zusammenarbeiten.