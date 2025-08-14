Coman-Ersatz: Bayern plant Vorstoß bei Nkunku

Der FC Bayern und Kingsley Coman gehen nach zehn gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Der 29-Jährige reist im Laufe des Tages nach Hongkong, um den Wechsel zu Al Nassr zu finalisieren. Beim Ronaldo-Klub winkt dem Flügelspieler ein Jahresgehalt von bis zu 25 Millionen Euro netto. Der FCB wird mit etwas weniger als 30 Millionen Euro entschädigt.

Da der Wechsel nur noch Formsache ist, sehen sich die Münchner bereits nach Ersatz um. Dieser könnte aus der Premier League kommen. Wie die ‚Times‘ berichtet, plant der deutsche Rekordmeister einen Vorstoß bei Christopher Nkunku, sobald der Transfer von Coman in trockenen Tüchern ist.

Das Interesse des deutschen Rekordmeisters am 27-Jährigen, der sich einen Wechsel in die bayrische Landeshauptstadt gut vorstellen kann, ist seit einigen Monaten verbrieft. Der Verkauf von Coman würde frischen Wind in die Personalie bringen.

Keine Zukunft bei Chelsea

Auch RB Leipzig wurde kürzlich mit einer Nkunku-Verpflichtung im Rahmen eines Tausch-Deals für Xavi Simons (22) in Verbindung gebracht. ‚The Athletic‘ berichtete, dass der Franzose einer Rückkehr nach Sachsen offen gegenübersteht. Die ‚Times‘ widerspricht jedoch nun und betont, dass Leipzig keine Option sei, da der Bundesligist in der neuen Saison nicht international vertreten ist.

Fakt ist: Der FC Chelsea will den flexiblen Offensivakteur noch in diesem Sommer loswerden und fordert Berichten zufolge 35 bis 40 Millionen Euro. Geld, das die Münchner zu großen Teilen durch den Coman-Verkauf einnehmen würden. Ob Nkunku, der im Gegensatz zu Linksaußen Coman vorzugsweise im Zentrum aufläuft, an der Säbener Straße tatsächlich noch ein heißes Thema wird, werden die kommenden Wochen offenbaren.