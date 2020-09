Werner-Wechsel: „Bundesliga war nicht schuld“

Timo Werner hat erklärt, warum er sich für einen Transfer zum FC Chelsea entschieden hat. „Es hatte für mich nichts damit zu tun, dass Leipzig an Grenzen gestoßen ist. Die Bundesliga oder RB Leipzig sind nicht schuld. Es war nicht so, als wäre irgendwas davon nicht mehr gut genug für mich gewesen. Ich wollte einfach etwas Neues machen“, so der ehemalige RB-Stürmer auf der Pressekonferenz vor dem Länderspiel gegen Spanien am Donnerstag (20:45 Uhr).

Nach vier Jahren hatte Werner die Sachsen im Sommer verlassen. 53 Millionen Euro ließ sich Chelsea die Dienste des 24-Jährigen kosten. Die hohe Ablöse will er mit starken Leistungen rechtfertigen und mit den Blues um Titel mitspielen: „Die Premier League ist etwas ganz anderes, da kann man sich neu beweisen. Chelsea ist ein Riesenklub, der Titel gewinnen kann und will. Das sieht man auch an den Transfers.“