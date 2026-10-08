Einigung: Ex-Stuttgarter González vor Unterschrift

Juventus Turin und Nico González (28) setzen den gemeinsamen Weg voraussichtlich fort. Wie Fabrizio Romano berichtet, wurde eine mündliche Einigung über eine Verlängerung des bis 2029 datierten Vertrags erzielt. Die Unterschrift stehe kurz bevor.

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Der argentinische Vize-Weltmeister war 2024 für 28 Millionen Euro zur Alten Dame gewechselt. Nach einer Leihe zu Atlético Madrid in der vergangenen Saison gehört González bei Juve aktuell zum Stammpersonal. In Deutschland war der Flügelspieler zwischen 2018 und 2021 für den VfB Stuttgart aktiv.