Nico Paz ist offenbar nicht an einer Rückkehr zu Real Madrid interessiert. Das berichtet die britische Sportzeitung ‚The Athletic‘ unter Berufung auf Quellen, „die mit der Angelegenheit vertraut sind und anonym bleiben möchten, um ihre Beziehungen zu schützen.“ Für 66 Millionen Euro wechselte der argentinische Mittelfeldstar 2024 zum italienischen Erstligisten Como. Die Königlichen sicherten sich allerdings eine Rückkaufoption von rund 80 Millionen Euro.

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Dem Bericht zufolge würde Paz eine Rückkehr nach Madrid nur dann in Betracht ziehen, wenn ihm regelmäßige Einsatzzeiten garantiert werden. Eine solche Zusicherung hat er von den Königlichen zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht erhalten. An potenziellen Abnehmern für einen möglichen Sommertransfer mangelt es derweil nicht: Medienberichten zufolge zeigen insbesondere Manchester United und der FC Chelsea Interesse an einer Verpflichtung des 22-Jährigen.