KSC tütet nächsten Sommer-Transfer ein

Der Karlsruher SC hat den nächsten Sommer-Transfer unter Dach und Fach gebracht. Noel Eichinger (24) wechselt zur kommenden Saison von Drittligist SSV Jahn Regensburg in den Wildpark. Zur Vertragslaufzeit des Offensivspielers macht der Zweitligist keine Angaben. Nach Kevin Wiethaup (20/VfL Osnabrück) ist Eichinger, der in dieser Drittliga-Spielzeit 15 Torbeteilungen in 28 Einsätzen gesammelt hat, die zweite Sommer-Verpflichtung für den KSC.

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Geschäftsführer Sport Mario Eggimann sagt über den Neuzugang: „Mit Noel haben wir einen sehr interessanten und entwicklungsfähigen Spieler für den KSC gewonnen. Er bringt genau die Attribute mit, die wir für unsere offensive Ausrichtung suchen: Dynamik, Abschlussstärke und großen Einsatzwillen. Aufgrund seiner Zielstrebigkeit Richtung Tor und seiner Laufstärke sind wir überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen kann.“