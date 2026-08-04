Dzeko: „Ich hatte noch drei Optionen“

Edin Dzeko hat ein mögliches Karriereende im Anschluss an die kommende Spielzeit durchklingen lassen. Nach seiner ersten Trainingseinheit nach seiner Rückkehr zum FC Schalke 04 antwortete der Mittelstürmer bei einer Medienrunde auf die Frage, ob es seine letzte Saison wird: „Wahrscheinlich ja. Aber das habe ich vielleicht auch letztes Jahr schon gedacht. Es kann gut sein, dass es meine letzte Saison ist. Erstmal möchte ich ein gutes Jahr erleben und bestenfalls ein bisschen feiern.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Trotz anderer Angebote entschied sich der 40-Jährige für einen neuen Einjahresvertrag bei den Königsblauen. „Ich hatte noch drei Optionen, ja“, verriet Dzeko, „ich wollte weiterspielen, aber nur für Schalke. Zu einem anderen Klub wäre ich nicht gegangen.“ Der Bosnier weiter: „Ich habe mit vielen gesprochen. Mit dem Trainer, Max Lüftl, Youri Mulder, Frank Baumann, vielen Spielern. Natürlich war ich von Anfang an überzeugt, was ich machen möchte. Der Plan war, dass ich zurückkomme. Am Ende hat es zum Glück geklappt.“