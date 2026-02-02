Arsenal versucht es bei Tonali

Der FC Arsenal könnte am finalen Tag des Transfermarkts noch für eine faustdicke Überraschung sorgen. Nach Informationen von ‚Sky‘ versuchen die Gunners ihr Glück bei Mittelfeldspieler Sandro Tonali von Newcastle United.

Ein möglicher Deal sei jedoch alles andere als leicht. Die erste Kontaktaufnahme wurde dem Bericht zufolge von den Magpies abgeblockt. Tonali steht in Newcastle noch bis 2028 unter Vertrag, der 25-Jährige gehört außerdem zu den Leistungsträgern im Team.