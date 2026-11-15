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Premier League

ManCity-Star ganz kurz vor der Unterschrift

von Julian Jasch - Quelle: Manchester Evening News
Matheus Nunes im City-Einsatz @Maxppp

Manchester City wird sich wohl zeitnah eine richtungsweisende Unterschrift abholen. Einem Bericht der ‚Manchester Evening News‘ zufolge stehen die Vertragsverhandlungen mit Matheus Nunes (28) unmittelbar vor dem Abschluss. Im Gespräch sei ein neuer Kontrakt bis 2029.

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Aktuell verfügt der Rechtsverteidiger auf der Insel über ein bis 2028 gültiges Arbeitspapier. Im Starensemble von Cheftrainer Enzo Maresca gehört der Portugiese (21 Länderspiele) zum erweiterten Stammpersonal.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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