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Premier League

United plant spanischen Doppelschlag

von Dominik Sandler - Quelle: Matteo Moretto | The Athletic
Fermin hat einen großen Mund @Maxppp

Nach dem verkorksten Saisonstart will sich Manchester United im Winter personell verstärken. Wie Matteo Moretto berichtet, haben die Red Devils bei Fermín López (23/FC Barcelona) und Pablo Barrios (23/Atlético Madrid) nachgefragt. Beide spielen in ihren Klubs aber eine wichtige Rolle und sind wohl nur schwer zu bekommen.

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Laut ‚The Athletic‘ sucht United außerdem auch nach einem neuen Linksverteidiger, um die diversen Ausfälle zu kompensieren. Dabei führt wohl eine Spur zu David Raum von RB Leipzig. Beim Klub aus Manchester ist personell aktuell alles auf dem Prüfstand. Auch Trainer Michael Carrick steht längst zur Disposition.

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