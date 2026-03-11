Menü Suche
Fritz droht Werder-Aus

von Martin Schmitz - Quelle: Sport Bild
Clemens Fritz hat bei Werder Bremen derzeit einen schweren Stand @Maxppp

Im Falle des Abstiegs droht Sportgeschäftsführer Clemens Fritz beim SV Werder Bremen das Aus. Das berichtet die ‚Sport Bild‘. Sollten die Grün-Weißen, die zuletzt zwei Spiele in Folge gewinnen konnten, die Klasse halten, wird Fritz laut dem Fachmagazin jedoch definitiv im Amt bleiben.

Intern sei der 45-Jährige längst nicht so umstritten wie außerhalb des Klubs. Fritz steht vor allem bei den Werder-Anhängern in der Kritik. Dem Ex-Profi werden die Kaderzusammenstellung und die Verpflichtung von Horst Steffen zur Last gelegt.

