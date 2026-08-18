Leipzig kontaktiert Köln: Schneller El Mala-Transfer?

In die Gespräche zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Köln über einen möglichen Transfer von Said El Mala (19) kommt neue Bewegung. Nach Informationen der ‚Bild‘ haben die Sachsen den FC inzwischen kontaktiert und die Absicht hinterlegt, den hochtalentierten Außenstürmer verpflichten zu wollen.

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Ein konkretes Leipziger Angebot sei am Geißbockheim bislang zwar noch nicht eingetroffen, durch die Kontaktaufnahme kenne RB nun jedoch die genauen Ablöseforderungen der Kölner. Und: Laut der ‚Bild‘ ist es „gut möglich, dass der Wechsel schnell über die Bühne geht“.

Leipzig soll bereits ein Ablösepaket in Höhe der Kölner Vorstellungen vorbereitet haben. Berichten zufolge ist RB bereit, 50 Millionen Euro als Sockelablöse auf den Tisch zu legen. Hinzu kämen fünf Millionen an leicht zu erreichenden Boni sowie fünf Millionen für „außergewöhnliche Erfolge“. Auch eine Weiterverkaufsbeteiligung ist im Gespräch.

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El Malas Bruder soll mit

Die Zukunft von Malek El Mala (21) gilt es ebenfalls noch zu klären. Ein Transfer würde offenbar nur im Paket der beiden Brüder zustande kommen. Malek spielt derzeit für Kölns zweite Mannschaft, eine solche gibt es in Leipzig allerdings nicht. Die mögliche Lösung: RB holt auch den älteren Bruder und verleiht ihn direkt weiter.