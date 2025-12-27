Hulk vor neuem Abenteuer?

Nach viereinhalb Jahren bei Atlético Mineiro könnte Kapitän Hulk den brasilianischen Erstligisten verlassen. Wie ‚ESPN Brasil‘ berichtet, arbeitet Meister Fluminense an einem Transfer des 39-Jährigen. Hulk besitzt bei Atlético noch einen Vertrag bis Ende 2026, will seinen Klub aber vorzeitig verlassen.

Der Angreifer spielte zu seiner Blütezeit nie in einer europäischen Top-Liga, machte aber beim FC Porto und Zenit St. Petersburg mit seinem gewaltigen Linksschuss regelmäßig auf sich aufmerksam und spielte insgesamt 49 Mal für die brasilianische Nationalmannschaft. In der vergangenen Saison kam er für Mineiro auf 21 Tore und acht Vorlagen in 61 Pflichtspielen.