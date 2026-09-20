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La Liga

Derby-Niederlage: Real macht Schiri verantwortlich

von Tobias Feldhoff
1 min.
Dean Huijsen versucht ein Tackling @Maxppp
Atl. Madrid 2-1 Real Madrid

Real Madrid hat wieder einmal eine Schiedsrichterleistung für eine Niederlage verantwortlich gemacht. In einem offiziellen Vereinsstatement schreiben die Königlichen: „Eine miserable Schiedsrichterleistung entscheidet das Derby.“ Zur Einordnung: Nach 52 Minuten hatte Schiedsrichter Miguel Angel Ortiz Arias Reals Innenverteidiger Dean Huijsen nach VAR-Eingriff mit Rot vom Platz geschickt und zudem einen Elfmeter gegeben, den Alejandro Grimaldo im Anschluss verwandelte. Am Ende hieß es 2:1 für Atlético.

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Zudem hätten die Rojiblancos nach Meinung von Real zwei Platzverweise verdient gehabt: „Cuti Romero hätte in der ersten Halbzeit wegen eines Tritts auf Bellinghams Knie vom Platz gestellt werden müssen (obwohl er sich die Szene am Monitor angesehen hatte) und auch Kang-In Lee wegen eines Tritts auf Valverdes linken Knöchel“, so der Wortlaut in der offiziellen Mitteilung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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