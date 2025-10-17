Portugal: Irre Ronaldo-Klausel

Bei der Wiedereröffnung des Aztekenstadions in Mexiko-Stadt wird die heimische Nationalmannschaft gegen Portugal antreten. Mikel Arriola, Präsident des mexikanischen Fußballverbandes, lüftete eine verrückte Klausel aus dem Testspiel-Vertrag beider Verbände: „Cristiano Ronaldo soll spielen, das ist Teil des Vertrags.“

Am 28. März kommt es zum Aufeinandertreffen im modernisierten Stadion. Selbstredend muss CR7 in der körperlichen Verfassung sein, um antreten zu können. „Wenn Cristiano fit ist, wird er spielen“, beteuerte Arriola. Damit will der Funktionär womöglich schon das Interesse steigern, um den dann 90.000 Plätze fassenden Fußballtempel auszuverkaufen. Seit 2016 wurde das einst für 105.000 Fans ausgelegte Stadion immer wieder umgebaut, so sank die Kapazität. Die Kosten belaufen sich auf 2,1 Milliarden Euro.