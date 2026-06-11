Dass Edin Dzeko in der kommenden Saison mit dem FC Schalke 04 in der Bundesliga aufläuft, ist wohl noch nicht beschlossene Sache. Von der ‚Marca‘ wurde der 40-jährige Mittelstürmer zu einem möglichen Karriereende nach der Weltmeisterschaft befragt. Dzeko umschiffte eine klare Antwort: „Jeder hat irgendwann sein Ende. Vielleicht ist es bei mir bald soweit.“

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Medienberichten zufolge liegt Dzeko ein unterschriftsreifes Angebot mit satter Gehaltserhöhung für ein weiteres Jahr auf Schalke vor. Ob der Routinier die Offerte annimmt? Auch dazu will er sich nicht vollumfänglich äußern: „Ich muss mit Schalke sprechen, um zu erfahren, was deren Pläne sind, und dann werden wir entscheiden.“ Zunächst muss der Stürmer-Oldie mit Bosnien und Herzegowina bei der WM ran. Am Freitagabend (21 Uhr) geht es gegen Gastgeber Kanada los.