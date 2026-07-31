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Bundesliga

Torwart-Rochade: Leipzig vor Doppel-Deal

von Fabian Ley - Quelle: Sky
Orjan Nyland im Trikot der norwegischen Nationalmannschaft @Maxppp

RB Leipzig könnte schon zeitnah zwei Torhüter-Deals abwickeln. Laut ‚Sky‘ steht der Wechsel von Peter Gulácsi (35) zum FC Villarreal unmittelbar vor dem Abschluss. Der Transfer werde derzeit finalisiert, die letzten Verhandlungen über die Ablöse laufen noch. Leipzig erhoffe sich eine niedrige siebenstellige Summe.

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Den Ersatzmann haben die Sachsen schon auserkoren. Der Wechsel von Orjan Nyland (35) rückt dem Bezahlsender zufolge immer näher. Der norwegische Nationalkeeper ist ablösefrei zu haben und stand bereits in der Saison 2022/23 in Leipzig unter Vertrag. Bei RB soll er die Nummer zwei hinter dem neuen Stammtorwart Maarten Vandevoordt (24) werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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