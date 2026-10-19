Díaz reagiert auf Kritiker | Trio empfiehlt sich für Klopp

Spieler des Spieltags: Luis Díaz

Fast schon traditionsgemäß ging RB Leipzig beim FC Bayern baden. Der überragende Akteur: Luis Díaz. Mit drei Toren und einer Vorlage hatte der Kolumbianer maßgeblichen Anteil am dominanten 6:1-Erfolg. Eine starke Reaktion auf die kritischen Stimmen, die in den vergangenen Wochen lauter wurden.

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Vor seinem Treffer gegen Viking Stavanger (3:3) unter der Woche war Díaz über einen Monat ohne eigenen Treffer geblieben. Zudem wirkte der Linksaußen überspielt. „Lucho hat letzte Saison extrem viel gespielt, dann kam noch die WM. Die Erwartungshaltung war danach riesengroß, aber es hat noch nicht alles gepasst. Lucho hat die Pause gut getan, die zwei Wochen Erholung waren hilfreich“, lieferte Sportvorstand Max Eberl als Erklärung.

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Die größte Problemzone bei der deutschen Nationalmannschaft ist aktuell zweifellos das Sturmzentrum. In den ersten Länderspielen unter Jürgen Klopp konnte keiner der Nominierten Eigenwerbung betreiben – am vergangenen Bundesliga-Wochenende gelang das aber gleich einem Trio.

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Am Freitagabend erzielte Younes Ebnoutalib das entscheidende 1:0 für Eintracht Frankfurt. Gleiches gelang Philipp Tietz, der dem FSV Mainz 05 so den 1:0-Sieg beim FC Schalke 04 sicherte. Niclas Füllkrug legte sogar noch einen drauf: Gegen den SC Paderborn erzielte der Stürmer einen Doppelpack, um Werder Bremen nach einem 0:2-Rückstand noch zu einem Unentschieden zu verhelfen.

Sorgenkind des Spieltags: Afonso Moreira

Fast 34 Millionen Euro inklusive Boni überwies Bayer Leverkusen im Sommer für den 21-Jährigen. In der Vorbereitung ließ Moreira sein großes Potenzial bereits aufblitzen und überzeugte auf ganzer Linie. Seit dem Saisonstart ist es um den talentierten Flügelspieler jedoch still geworden.

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Drei Vorlagen stehen wettbewerbsübergreifend nach neun Spielen zu Buche, wirklich überzeugen kann der Neuzugang aber nur selten. Es wirkt, als würde Moreira das nötige Selbstvertrauen fehlen. Die nächste Möglichkeit, den Knoten platzen zu lassen bietet sich am Donnerstag (18:45 Uhr) in der Europa League bei OFI Kreta.