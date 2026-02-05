Deutlich mehr als 20 Millionen für Coulibaly?

Werder Bremen ließ sich kurz vor Transferschluss nicht nur eine beträchtliche Ablösesumme für Kapitän Marco Friedl (27), sondern auch für Youngster Karim Coulibaly (18) entgehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll es sich dabei um ein Angebot von „weit mehr als 20 Millionen Euro“ gehandelt haben. Nicht bekannt ist jedoch, welcher Klub so tief in die Tasche greifen wollte. Dem Vernehmen nach wurde jeweils ein Angebot aus England und aus Italien für den Innenverteidiger eingereicht. Beiden Vereinen erteilten die Grün-Weißen eine Absage.

„Uns ist bekannt, dass mehrere große Klubs aus dem Ausland Interesse an Karim angemeldet hatten. Ein Transfer im Winter kam für uns aber nicht infrage. Was im Sommer passiert, wird man dann sehen“, erklärt Sportgeschäftsführer Clemens Fritz der Boulevardzeitung. Coulibalys Vertrag an der Weser ist noch bis 2029 befristet. In der laufenden Saison stand der U19-Nationalspieler in 18 von 19 Bundesligapartien in der Startelf.